RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы

Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 7 апреля во время воздушной тревоги, объявленной из-за вражеской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Cуспільне Харків".

Первый взрыв в районе города был слышен около 00:33.

Отмечается, что прежде над харьковской областью были замечены российские ударные беспилотники.

Жители Харькова и области призывают находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что ударные дроны врага были замечены на севере Харьковщины, летели курсом на юг, в сторону Кривого Рога.

"Харьков - находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!" - проинформировали позже военные.

Около 00:47 в Харькове прозвучал еще один взрыв.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 апреля войска РФ вновь запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывВойна в УкраинеАтака дронов