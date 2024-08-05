RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы, в районе города фиксировались вражеские беспилотники

Фото: в Харькове были слышны взрывы во время атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Харьков раздались взрывы после полуночи, 5 августа. До этого фиксировалось движение ударных беспилотников российских оккупантов возле населенного пункта.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и Telegram руководителя Харьковского гарнизона ВСУ бригадного генерала юстиции Сергея "Марселя" Мельника.

Серия взрывов в Харькове была слышна около 00:06.

За несколько минут до этого стало известно, что над городом замечены дроны противника.

"Вражеские БПЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия", - рассказал генерал.

Военный также призвал местных жителей соблюдать правила информ-тишины.

"Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!" - подчеркнул он.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники. Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство Украины как с севера, так и с юга.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о частом маневрировании вражеских целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывыАтака дронов