В Харькове раздались взрывы, в районе города фиксировались вражеские беспилотники

Серия взрывов в Харькове была слышна около 00:06.

За несколько минут до этого стало известно, что над городом замечены дроны противника.

"Вражеские БПЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия", - рассказал генерал.

Военный также призвал местных жителей соблюдать правила информ-тишины.

"Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!" - подчеркнул он.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники. Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство Украины как с севера, так и с юга.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о частом маневрировании вражеских целей.