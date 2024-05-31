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В Харькове РФ попала в многоэтажку: начался пожар, есть раненые

Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Взрывы в Харькове раздались в четверг вечером, 30 мая. Российская Федерация снова наносит удар по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В ночь на пятницу, 31 мая, российские военные снова нанесли удар по городу Харьков. Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе раздавались взрывы.

Позже он сообщил, что было зафиксировано два прилета в район плотной жилой застройки. По словам Синегубова, в результате обстрела возникли повреждения гражданской инфраструктуры.

"Информация о пострадавших проверяется. Обзор профильными службами продолжается", – написал он.

Обновлено в 00:08.

Терехов сообщил, что есть попадание в многоквартирный жилой дом.

"Есть разрушение и пожар. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Синегубов уточнил, что было попадание в пятиэтажное здание. Под завалами могут находиться люди.

Обновлено в 00:25.

Терехов сообщил, что россияне нанесли повторный удар по тому же месту, куда и первые "приходы". По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди.

Обновлено в 00:35.

Синегубов сообщил, что уже известно об одном пострадавшем.

"На эту минуту известно об одном пострадавшем, госпитализирован в медицинское учреждение.  Разбор и ликвидация пожара продолжаются", - написал он.

Обновлено в 00:50.

Количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 8 человек.

Обстрелы Харькова

Харьков постоянно находится под российскими обстрелами – там раздаются взрывы несколько раз в день. Сегодня российские войска наносили ракетные удары.

А в ночь на 30 мая в результате очередной атаки пострадали семь человек.

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