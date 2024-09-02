В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Однако известно о повреждении автомобиля. На месте попадания идет осмотр.

Синегубов сообщил о том, что в Харькове зафиксировано попадание в Киевский район. Предварительно – без пострадавших.

По состоянию на 15.30 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Позже Синегубов сообщил о еще одном взрыве в городе.

Об опасности также предупредил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, он призывает местных жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Удары по Харькову 1 и 2 сентября

Российская Федерация снова начала атаки на город Харьков после относительно небольшой паузы. В воскресенье, 1 сентября, россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в городе : Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали десятки человек, среди них есть дети, медики и спасатели.

А уже в ночь на 2 сентября город атаковали "Шахеды" . В частности, около 01:00 из-за вражеского дрона в Киевском районе пострадала женщина. Там также был поврежден частный дом.

С утра россияне обстреляли Индустриальный район Харькова. В садовом обществе горел частный дом и 3 нежилых здания. Обошлось без пострадавших.

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