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В Харькове раздались взрывы

Фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове раздались взрывы во время российской ракетной атаки сегодня вечером, 11 февраля.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ракетной атаки на областной центр. 

"Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!" - написал руководитель администрации.

В мэрии подтвердили взрывы в Харькове.

"В городе слышны звуки взрывов. Будьте осторожны", - призвал Терехов.

Воздушные удары РФ по Харькову

Напомним, перед этим, в ночь на 10 февраля, враг запустил 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Как выяснилось, среди погибших - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Жертвами российской атаки стали ее муж и трое детей.

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