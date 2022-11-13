В Харькове прогремели взрывы

В воскресенье, 13 ноября, в Харькове были слышны взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более детальные подробности о происшествии.
Жителям города и области необходимо пройти в укрытие.
Напомним, 5 ноября пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.
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