В Харькове раздались громкие взрывы

"В городе очень громко. Будьте осторожны", – написал Терехов.

В то же время Синегубов призвал граждан находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 00:15 о пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Напомним, днем 15 мая россияне ударили по жилой многоэтажке в Харькове. Тогда ранения получили два человека.

Стоит отметить, что с начала года россияне начали все активнее наносить удары по Харькову. В городе была уничтожена критическая инфраструктура, что привело к отключению электроэнергии.

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