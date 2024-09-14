В Харькове прозвучала серия взрывов, оккупанты нанесли удары КАБами

Взрывов было как минимум три в течение примерно одной минуты.

Местные власти призвали жителей Харькова и района находиться в укрытиях из-за атаки со стороны российских военных.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях", - написал руководитель ОВА в своем Telegram.

Как сообщил мэр Харькова, взрывы были в Киевском районе города. Данные о пострадавших пока не поступали.

"Несколько взрывов в городе. Предварительно - в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту - без пострадавших", - рассказал городской голова.

Добавим, в полиции Харьковской области также просили граждан соблюдать правила безопасности и информ-тишины во время воздушной тревоги.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", - говорилось в объявлении полиции в Telegram.

Обновлено: враг бил КАБами, есть пожар

Позже руководитель Харьковской ОВА рассказал, что оккупировать нанесли удар по меньшей мере двумя управляемыми авиабомбами.

"Экстренные службы проверяют вероятные места вражеских ударов в Киевском районе. На эту минуту информация о пострадавших не поступала... Есть возгорание нежилых помещений", - передал чиновник.

Ранее сообщалось, что войска РФ рано утром 14 сентября нанесли авиаудар по Харькову. Враг попал по городу управляемой авиабомбой (УАБ / КАБ).

Напомним также, 12 сентября в Харькове из-за российских обстрелов было два "прилета" по одному из густонаселенных районов города. Из-за атаки с применением ФАБ-250 были повреждены жилые дома, были пострадавшие.