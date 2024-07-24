Россияне атаковали ракетами Харьков, на месте попадания сильный пожар

Информацию о взрывах также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пока другая информация о ситуации в городе не раскрывается. Как и упоминалось выше, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики на юге и с востока.

По состоянию на 12.18 воздушная тревога объявлена в ряде северных, южных, восточных и центральных областей.

Есть попадания в городе

Как сообщил Терехов, террористы атаковали ракетами инфраструктурный объект, в результате чего на месте попадания сильный пожар.

"Касаемо пострадавших и разрушений информация уточняется", - добавил он.

Нанесены два ракетных удара

Как рассказал в эфире телемарафона Синегубов, в целом враг нанес два ракетных удара. Сейчас место прилета и последствия еще устанавливаются.

"Это свидетельствует о том, что все воздушные тревоги, которые звучат у нас иногда по 20 часов и более, все абсолютно реальны. Поэтому должны по максимуму находиться в укрытиях", - добавил он.

Стоит объяснить, что сейчас воздушная тревога в Харьковской области с 18:31 23 августа.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:18 (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

Враг регулярно прибегает к массированным атакам против Украины. В качестве примера, в ночь на 24 июля россияне атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой сейчас устанавливается.

В частности против юга Украины враг применил ударные БпЛА типа Shahed. Всего было запущено 23 ударных дрона.

Во время защиты ПВО уничтожила 17 вражеских БпЛА, большинство из которых - над Одесской областью.