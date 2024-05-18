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В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет" и пострадавшие

Фото: в Харькове прогремели взрывы 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 18 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы ОВА Олега Синегубова.

"В городе громко. Серия взрывов. Будьте осторожны", – рассказал Терехов.

Как отметил глава ОВА, оккупанты ударили по Харькову.

"Информация о пострадавших проверяется профильными службами", – добавил Синегубов.

Пятеро пострадавших

Как позже отметил Терехов, "прилет" зафиксирован по жилому сектору - несколько частных домов разрушены.

"Пять человек получили обломочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет - легкие", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харькова

Российские войска постоянно обстреливают Харьков территории РФ с начала масштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ситуация еще больше обострилась после 10 мая, когда оккупанты попытались прорвать границу Украины и сумели захватить несколько приграничных сел.

Буквально 17 мая захватчики обстреляли Харьков ракетами. Было несколько "прилетов". Трое людей погибли, 31 человек получил ранения. Уже 18 мая стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший - 33-летний мужчина.

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ХарьковВзрывы