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В Харькове и области "прилеты": разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

Фото: в Харькове сообщили о взрыве 1 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове в среду, 1 мая, прогремел взрыв, позже сообщалось о "прилете". Кроме того, россияне атаковали Золочев, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В городе был слышен взрыв", - рассказал Терехов.

По словам Терехова, есть угроза повторных прилетов.

"Будьте осторожны", – предупредил мэр.

Последствия обстрела Харькова

Как чуть позже уточнил Терехов, по предварительной информации, "прилет" произошел в частный дом на окраине города.

"Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение", - добавил он.

Позже при подробном осмотре места прилета было обнаружено повреждение десяти частных домохозяйств.

"На данный момент - без погибших и раненых", - добавил Терехов.

Обстрел Золочева

Кроме того, 1 мая российские войска обстреляли Золочев Харьковской области. Два человека погибли.

"Сегодня в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района", - рассказал Синегубов.

В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина.

"Также вспыхнули еще три явтовки, которые были неподалеку от места попадания - пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет", - добавил глава ОВА.

Кроме того, в 10:30 было три вражеских удара КАБами между с. Липцы и с. Веселое. Предварительно без травмированных.

Обстрелы Харькова

Российские войска постоянно обстреливают Харьков, причем не только ракетами, но и КАБами.

Так, 30 апреля для удара по городу россияне использовали УМПБ Д30-СН. "Прилеты" были зафиксированы в двух районах. Известно об одном погибшем и 4 раненых.

 

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Харьков