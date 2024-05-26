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В Харькове продолжает расти количество жертв после удара по "Эпицентру"

Фото: количество жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" снова возросло
Автор: Наталия Гурковская

Число жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" в субботу, 25 мая, снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"Количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 13", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

25 мая российские войска обстреляли Харьков, атаковав гипермаркет и центр города. Пожар в "Эпицентре" тушили 16 часов. 

Российский обстрел унес жизни только в "Эпицентре" 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

 

 

 

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Харьков