В Харькове прилеты в нескольких районах, есть пострадавший: город под массированной атакой

Около 12:56 Терехов сообщил, что в Харькове был зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Он также предупредил, что к городу приближаются другие дроны и призвал местных находиться в укрытии.

Уже в 13:04 Терехов сообщил о еще одном прилете в Шевченковском районе города. А до 13:16 было зафиксировано еще несколько ударов по Харькову.

По состоянию на 13:25 известно, что в городе зафиксировано уже шесть прилетов.

Первый пострадавший

В 13:18 Терехов сообщил о пострадавшем.

"Есть информация об одном пострадавшем", - написал он.

Обстрелы Украины

Напомним, незадолго до этого россияне КАБами атаковали город Запорожье. Уже известно о более 10 пострадавших, среди которых двое детей - 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.

Также стоит заметить, что россияне сегодня утром запустили несколько групп ударных дронов по территории Украины. В частности, сообщалось о работе ПВО в киевской области.