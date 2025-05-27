В Харькове не работают линии "101" и "103": как вызвать медиков и спасателей

Он уточнил, что вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно как через мессенджеры, так и по обычной связи. В частности, через Viber, Telegram и WhatsApp обращаться по номерам:

Если связываться по обычной связи, тогда звонить по этим номерам:

(050)040-09-34

(050)040-05-21

(095)040-04-47

(067)540-13-52

(067)543-13-10

(093)288-23-58

Для людей с недостатками слуха и речи набирать - (098)044-81-03.

Для вызова спасателей контактные номера следующие:

112

(093)621-77-98

(050)286-81-01

Добавим, что причина приостановки стандартной связи неизвестна.

Обновлено в 00:20

Ряд местных каналов пишут, что все линии экстренных служб снова работают в штатном режиме. В то же время официального подтверждения пока не еще не было.