В Харькове работники ТЦК применили силу к адвокату: полиция взялась за дело

Национальная полиция Харьковской области начала расследование из-за инцидента с адвокатом и работниками Территориального центра комплектования, который произошел 19 июня. Работники ТЦК применили к юристу силу, в результате чего последний получил телесные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.
По данным следствия, 52-летний адвокат во время оказания правовой помощи клиенту в помещении поликлиники в Индустриальном районе Харькова столкнулся с неизвестными лицами, которые представились работниками ТЦК.
Они применили к юристу физическую силу и отобрали у него мобильный телефон. В результате нападения адвокат получил телесные повреждения, его доставили в больницу и оказали необходимое лечение.
"В тот же день, следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 безотлагательно открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - сказано в сообщении полиции.
В Харьковской области одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Харьковской области 19 июня произошел очередной инцидент с ТЦК. Военнообязанный выпал из окна третьего этажа. В ТЦК утверждают, что он сделал это якобы "по собственной неосторожности". По этому поводу также уже начали расследование.
До этого похожий инцидент произошел 12 мая. Тогда в Харькове мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа здания ТЦК.
Также 19 июня в Стрыйском ТЦК умер мужчина, которого "пригласили в ТЦК" уточнить данные. Причиной смерти указали сердечный приступ. Медики, которых вызвали военные, не смогли реанимировать погибшего.
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