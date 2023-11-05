В Харькове умер доброволец из Польши. Он воевал в Авдеевке

Известно, что две недели назад Беднарский попал в ДТП. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале.

О трагедии сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Она отметила, что собиралась перевезти добровольца в больницу в Киеве.

По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.