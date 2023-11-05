В Харькове умер доброволец из Польши. Он воевал в Авдеевке

В Харькове умер польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший против оккупантов в Украине. Он попал в ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Известно, что две недели назад Беднарский попал в ДТП. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале.
О трагедии сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Она отметила, что собиралась перевезти добровольца в больницу в Киеве.
По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке.
Иностранцы помогают Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.
Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.
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