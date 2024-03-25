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В Харькове после удара по энергосистеме запустили метро

Украина, Понедельник 25 марта 2024 08:30
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В Харькове после удара по энергосистеме запустили метро Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Харькове после массированного удара россиян по энергосистеме города запустили метро. Работают все линии.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Наши энергетики сделали на первый взгляд невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - написал он.

Графики отключений света

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в области действует график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта.

Для Харькова:

  • Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
  • Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
  • Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
  • Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

  • Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
  • Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
  • Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
  • Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

Удар по Харькову

Напомним, послемасштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

По словам Кудрицкого, первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария уже сильно облегчат ситуацию для горожан.

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