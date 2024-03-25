В Харькове после удара по энергосистеме запустили метро
В Харькове после массированного удара россиян по энергосистеме города запустили метро. Работают все линии.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
"Наши энергетики сделали на первый взгляд невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - написал он.
Графики отключений света
Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в области действует график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта.
Для Харькова:
- Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
- Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
- Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
- Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Для области:
- Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
- Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
- Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
- Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
Удар по Харькову
Напомним, послемасштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.
По словам Кудрицкого, первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария уже сильно облегчат ситуацию для горожан.