В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб: есть раненые

Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

"К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

"Также повреждены два автомобиля ГСЧС", - констатировали в ведомстве.

В Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)