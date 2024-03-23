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В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб: есть раненые

Фото: в Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе обстрела в Харькове 23 марта пострадали спасатель и полицейский. Они попали под повторную атаку дронов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

"К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

"Также повреждены два автомобиля ГСЧС", - констатировали в ведомстве.

 

В Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Харькова

После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Город третий день оказался под ударами российских захватчиков.

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