В Харькове во время тревоги раздался взрыв

В Харькове сообщают о взрыве. В ряде регионов Украины объявили о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются. В частности военное руководство Украины, или другие официальные лица, также никак не комментировали это.

Воздушная тревога в Украине

В 14:56 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Тогда же была объявлена воздушная тревога в Харьковской области.

В частности в 15:42, после взрыва в Харькове, воздушная тревога распространилась и на другие регионы: Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Запорожскую области. Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 15:44 (alerts.in.ua)

Атака на Украину в ночь на 22 апреля

Как рассказывал командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 22 апреля террористы в очередной раз прибегли к ударам против Украины. В целом враг применил 7 ударных БпЛА Shahed-131/136 и 3 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили 5 "Шахедов" в Одесской области. В частности был приземлен и разведывательный БпЛА "Орлан-10". Впрочем, есть попадания в регионе.