В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове в ночь на 21 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Харькове слышали звуки, похожие на взрывы около 01:53 часа. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Мэр Игорь Терехов рассказал, что оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району города.
"Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется", - указал он.
По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения.
Напомним, вечером 20 сентября в Днепре слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
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