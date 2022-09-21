В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки, похожие на взрывы около 01:53 часа. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

"Прилеты" по жилым домам

Мэр Игорь Терехов рассказал, что оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району города.

"Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется", - указал он.

По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения.