В Харькове курсируют некоторые трамваи и троллейбусы: Терехов рассказал о ночной атаке РФ по городу

В Харькове из-за значительного повреждения энергоструктуры после ночной атаки РФ остановлено движение метрополитеном. По городу курсируют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
Рассказывая о ситуации с энергетикой в Харькове после ракетной атаки РФ, Терехов отметил, что сегодня будет очень тяжелая ситуация с электроснабжением.
Он рассказал, что в результате ракетной атаки по городу есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы. В настоящее время движение транспорта в городе ограничено.
"Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому ситуация сегодня такая", - сообщил мэр Харькова.
В то же время Терехов отметил, что в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилищного фонда у мест прилетов.
"В настоящее время коммунальщики закрывают контуры в домах", - сказал он.
В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).
Стоит отметить, что самая критическая ситуация с энергосистемой после ракетных атак РФ остается в Харькове.
В частности, сегодня в городе и области раздавались взрывы из-за ракетных ударов оккупантов. Местные власти уточнили, что по городу и региону в общей сложности захватчики нанесли по меньшей мере десять ударов, используя ЗРК С-300.
Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего обращения отмечал, что цель таких российских обстрелов – выдавить людей из Харькова и области.
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