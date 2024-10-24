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В Харькове контрактница корректировала удары РФ в обмен на "близкие отношения"

Харьковская область, Четверг 24 октября 2024 18:28
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В Харькове контрактница корректировала удары РФ в обмен на "близкие отношения" Фото: СБУ разоблачила еще двух корректировщиков (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области разоблачили еще двух корректировщиков ФСБ. Одной из них была военная, которая из-за близких отношений сливала представителю ФСБ информацию о позициях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ в Харьковской области. Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов", - сообщили в службе.

Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.

Женщину завербовали через Telegram-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя "рядовым" гражданином и предложил близкие отношения.

В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграмм-канал ФСБ.

На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блоггер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу РФ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ обезвредила российскую агентуру, пытавшуюся разведать маршруты поставок оружия ВСУ на фронт. По результатам спецоперации в Донецкой области и в Одессе задержаны три российских агента.

А незадолго до этого сотрудники СБУ в Харькове задержали корректировщика российских ракет и дронов. Им оказался 33-летний строитель.

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