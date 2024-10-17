СБУ поймала агентов ФСБ: искали маршруты ВСУ по поставкам оружия на фронт (фото)

СБУ обезвредила российскую агентуру, которая пыталась разведать маршруты поставок оружия ВСУ на фронт. По результатам спецоперации в Донецкой области и в Одессе задержаны три российских агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая разведывала локации сил обороны и стратегически важных объектов Укрзализныци.

Агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации оказались жительница Краматорска и двое одесситов, поддерживавших "рашизм".

Что делали предатели

По инструкции ФСБ, они обходили свои города и скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжелого вооружения и боеприпасов на фронт.

Дополнительной задачей для агентки из Донецкой области было выявление позиций украинских войск, держащих оборону на Краматорском направлении. Для этого женщина объезжала населенные пункты вблизи передовой и расспрашивала развединформацию у местных жителей во время бытовых разговоров.

Полученные сведения агенты мессенджером передавали своему российскому куратору в виде меток на гугл-картах с подробным описанием.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства. При обыске у агентов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении. В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.