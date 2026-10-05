В Харькове КАБы повредили более 30 многоэтажек, под завалами могут быть люди, - мэр

"К сожалению, мы имеем в настоящее время трех человек, которые погибли. Среди них работники нашего коммунального предприятия, которые находились в своем доме", - рассказал он.

Терехов отметил, что было попадание вражеских КАБов рядом с многоэтажными жилыми домами - более 30 многоэтажек повреждены.

Кроме этого, был "прилет" по частному сектору, в результате чего было повреждено более 20 частных домов. Также есть попадание в складское помещение.

"Продолжается поисково-спасательная операция. Есть люди под завалами на станции технического обслуживания автомобилей", - сообщил мэр города.

Позже Терехов сообщил, что под завалами швейного цеха найдены тела еще двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате вражеских обстрелов возросло до пяти.

Напомним, россияне сегодня ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены жилые дома.