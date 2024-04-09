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В Харькове иномарка сбила двух человек: один из пострадавших погиб, водитель задержан

Фото: в Харькове иномарка сбила двух человек (t.me/police_kh_region)
Автор: Ярослава Борзова

В Харькове 8 апреля водитель иномарки сбил двух мужчин и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших погиб на месте, виновник ДТП впоследствии был задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

Вечером в правоохранительные органы поступила информация о ДТП по улице Москалевской.

Сообщается, что водитель Audi сбил пешеходов и скрылся. От полученных травм скончался 21-летний парень, его 23-летний товарищ был госпитализирован в больницу.

Менее чем через час правоохранители возле жилого дома обнаружили разыскиваемый автомобиль, который имел механические повреждения. Полицейские совершили поквартирный обход, опросили свидетелей и установили мужчину, совершившего наезд.

"Им оказался 36-летний харьковчанин, у которого были признаки алкогольного опьянения. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Фото: место ДТП в Харькове (t.me/police_kh_region)

ДТП в Харькове и области

Напомним, в Богодухове Харьковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей 14 января пострадали семь человек, среди них 12-летний ребенок

Также в Харькове правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, убил трех человек, похитил автомобиль и вызвал дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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ДТПХарьков