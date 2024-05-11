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В Харькове гремели взрывы: в пригороде "прилет"

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В субботу вечером, 11 мая, в Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал он. 

Позже мэр сообщил, что был прилет в пригороде. Однако больше деталей он не привел. 

Обстрелы Харькова

Харьков, один из крупнейших городов Украины, с первых дней полномасштабной войны 24 февраля 2022 года подвергается жестоким обстрелам со стороны российских оккупантов. Город стал щитом, который сдерживает врага на востоке страны, и за это платит ужасную цену.

Ситуация в городе из-за постоянных обстрелов остается сложной.

Так, сегодня ночью в Харькове несколько раз раздавались взрывы.

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