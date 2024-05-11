В Харькове гремели взрывы: в пригороде "прилет"

Обстрелы Харькова

Харьков, один из крупнейших городов Украины, с первых дней полномасштабной войны 24 февраля 2022 года подвергается жестоким обстрелам со стороны российских оккупантов. Город стал щитом, который сдерживает врага на востоке страны, и за это платит ужасную цену.

Ситуация в городе из-за постоянных обстрелов остается сложной.

Так, сегодня ночью в Харькове несколько раз раздавались взрывы.

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