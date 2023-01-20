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В Харькове газифицировали новую котельную для больницы

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Пятница 20 января 2023 16:22
В Харькове газифицировали новую котельную для больницы Фото: в Харькове газифицировали новую котельную для больницы (пресс-служба "Харьковгоргаза")
Автор: Артем Горовенко

В Харькове на территории одной из больниц через неделю, вместо разрушенной, установили индивидуальную модульную котельную, работающую на природном газе. Всего в Харькове уже установлено и газифицировано 17 модульных котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Харьковгоргаза".

Мощность новой котельной составляет 6 МВт. Она будет обеспечивать теплом все корпуса медучреждения. Теперь больница не будет зависеть от местной ТЭЦ, сильно пострадавшей от вражеских ракетных обстрелов на Новый год.

Котельная установлена усилиями специалистов "Харьковских тепловых сетей" и "Харьковгоргаза". Газовики проложили в нее сеть среднего давления и установили шкафный газорегулирующий пункт. Это оборудование было изготовлено всего через неделю на заводе RGC Production.

В Харькове газифицировали новую котельную для больницы

Специалисты "Харьковгоргаза" заменили изношенное регулировочное оборудование современным и установили новые приборы учета газа.

Согласно информации теплосетей, в Харькове в течение 2023 года планируется установить еще 12 таких модульных котельных.

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