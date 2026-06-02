В Харькове фото сбитого дрона обернулось трагедией

В Слободском районе Харькова утром 2 июня мужчина получил тяжелые ранения, когда подошел к сбитому вражескому беспилотнику, чтобы его сфотографировать. У дрона сработала боевая часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Харьков .

Как рассказал директор городского департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, силами противовоздушной обороны над Слободским районом Харькова был сбит беспилотник типа "Шахед". Дрон упал на открытую территорию и сначала не нанес никаких повреждений.

"Через некоторое время к беспилотнику подошел мужчина, который видел сбитие "Шахеда". Подошел к нему посмотреть, как он выглядит. В это время произошла детонация боевой части, человек получил тяжелые травмы", - отметил Гладких.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики расценивают как крайне тяжелое.

Житель Харькова Сергей рассказал Общественному, что дрон упал на пустырь возле гоночной трассы. Мужчина, который впоследствии получил ранения, подошел к обломкам, чтобы сделать фото.

"Был сбит дрон, падал вниз. Когда упал, я вышел, кричу ему: "Отойди оттуда". Он говорит, что тот взорвался в воздухе. Ну, вроде да, был взрыв сверху. А когда он на бугор вышел, начал фотографировать, оказался взрыв здесь", - рассказал свидетель.

По его словам, мужчину забрали в тяжелом состоянии с разорванной ключицей и поврежденным бедром.

Что советуют в случае обнаружения обломков

Гладких призвал харьковчан ни в коем случае не подходить к обломкам и сбитым боевым частям. В случае обнаружения опасных предметов следует сразу звонить по номерам 101, 112 или 102.

"Специалисты приедут, взрывотехники отработают и разминируют", - подчеркнул он.