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В Харькове есть два прилета "Шахедов": пострадали мирные жители, в том числе ребенок

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах российских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре города – вспыхнул масштабный пожар, пострадали четыре человека.

"Два прилета шахедов по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий - масштабный пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке", - написал мэр.

Обновлено в 01:58. Терехов сообщил о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Обновлено в 02:03. Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов уточнил, что ранения получили 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Обновлено в 02:16. По данным Синегубова, в результате падения обломков сбитых "Шахедов" есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе. Пострадавший ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы. Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.

Обновлено в 02:26. Глава ОВА сообщил об увеличении количества пострадавших до четырех. Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации.

Атака нескольких групп российских БПЛА на Украину

Ранее сегодня, 4 мая, ночью Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке ударных российских дронов на юго-запад Украины. Атака была осуществлена двумя группами БПЛА. В Харькове раздалось несколько взрывов.

Также взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, сообщили местные СМИ. После взрывов в части города пропал свет.

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