В Харькове слышны звуки взрывов

Ночью 5 декабря в Харькове прозвучали взрыв после объявления тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Отмечается, что было слышно как минимум два взрыва, вероятно, они произошли за пределами города.
Напомним, российские войска 8 декабря массированно обстреляли Харьковскую область ракетами и артиллерией. В результате ударов врага пострадали люди.
До этого вблизи Харькова раздались взрывы, позже стало известно об обстреле со стороны оккупантов, часть ракет сбили силы ПВО.
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