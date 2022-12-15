В Харькове слышны звуки взрывов

Отмечается, что было слышно как минимум два взрыва, вероятно, они произошли за пределами города.

Напомним, российские войска 8 декабря массированно обстреляли Харьковскую область ракетами и артиллерией. В результате ударов врага пострадали люди.

До этого вблизи Харькова раздались взрывы, позже стало известно об обстреле со стороны оккупантов, часть ракет сбили силы ПВО.

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