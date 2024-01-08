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В Харькове слышны взрывы

Фото: в Харькове слышны взрывы (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Харькове прогремело не менее 4 взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о возможных еще прилетах

"Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех осторожничать", - написал Терехов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах по городу.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и области Находитесь в укрытиях!", - сообщил Синегубов.

Обновлено 07:41

По словам начальника Харьковской ОВА, оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.

"На данный момент - без пострадавших. Информация обновляется", - написал Синегубов.

В Харьковской области оккупанты попали в частный дом. Под завалами находятся люди.

"В городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - написал Синегубов.

Удары россиян по Харькову

Чаще всего российские войска бьют по Харькову из Белгорода.

Так, 7 января, россияне вечером ударили по Харькову  ракетами. Предварительно - "С-300".

Также взрывы были в городе и области 6 января. По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе. 

 

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