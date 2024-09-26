В Харькове возросло количество жертв удара бомбой по многоэтажке

Обстрел Харькова

Российские войска скинули авиабомбы на Харьков 24 сентября. Одна из них упала на многоэтажку в Киевском районе, несколько этажей буквально "сложились".

Первоначально сообщалось, что трое людей погибли, 28 были ранены. Уже 25 сентября стало известно, что под завалами может находиться еще один человек. Позже спасателям удалось найти погибшую женщину под завалами жилого дома в Харькове. То есть на 25 сентября в Харькове было известно о четырех погибших.

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