В Харькове из-за пожара в лифте погиб человек: в мэрии назвали возможные причины

Обстоятельства пожара

Как рассказали спасатели, пожар произошел 12 декабря в жилом 9-этажном доме по ул. Сергея Грицевца в Харькове.

"Горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв.м. Тело человека находилось внутри горящего лифта. Его личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются", - констатируют в ГСЧС Харьковской области.

Как добавляют пожарные, из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 жителей. Ликвидировали пожар в 06.55.

Что говорят в мэрии

Как отметил директор Департамента по связям с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, предварительно, вряд ли неисправность лифта стала причиной ЧП.

"Предварительно, как утверждают специалисты, непохоже на то, что причиной возгорания стала техническая неисправность лифта. По некоторым признакам нужно, скорее, говорить о том, что эпицентр пожара был именно в кабине", - отметил он.

В то же время, был ли это умышленный поджог уголовного характера, или неосторожное обращение с огнем - на эти вопросы, по словам Сидоренко, ответит следствие.

Как сообщалось, в октябре в Харькове произошел пожар в одном из супермаркетов города.

А в августе прошлого года в Харькове загорелось здание промышленного предприятия в Новобаварском районе.