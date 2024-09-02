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В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских ударных беспилотников, есть "прилеты

Фото: над Харьковом были замечены "Шахеды", в городе были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Харьков этой ночью, 2 сентября, были слышны несколько взрывов. Над городом фиксировались дроны-камикадзе российских захватчиков.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и "Суспільне Харків".

В городе была слышна серия взрывов. Они начались около 00:55, и в течение десяти минут было еще несколько.

Как сообщили в ОВА, в это время над Харьковом фиксировались "Шахеды". Жителей областного центра призвали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал об ударных беспилотниках врага, которые были замечены над Харьковом.

"Будьте осторожны. Над городом "Шахеды", - написал мэр в своем Telegram.

Добавим, руководитель Харьковского гарнизона ВСУ бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник в Telegram-канале сообщил, что угроза вражеских беспилотников для Харьковской области продолжается.

"Жители города Харьков не покидайте укрытия!" - призвал он.

Обновлено: есть "прилеты" из-за дроновой атаки

В 01.26 руководитель ОВА рассказал, что в Харькове было зафиксировано несколько попаданий из-за воздушной атаки. Так, есть повреждения частного дома и другой гражданской инфраструктуры.

В администрации добавили, что данных о пострадавших нет.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе есть попадание двух "Шахедов" в Киевском и Слободском районах.

Отмечается, что в первом был "прилет" по частному жилому дому, а во втором районе - вблизи образовательного учреждения.

"Предварительно обошлось без пострадавших", - добавил городской голова.

Атака "Шахедов"

Ранее в Воздушных силах вечером 1 сентября сообщили, что был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Поэтому в нескольких областях Украины была объявлена ​​тревога.

Около полуночи в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв. Перед тем в сторону города двигались "Шахеды".

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ХарьковВзрывыАтака дронов