В Харькове были слышны взрывы из-за атаки "Шахедов", есть прилет и пожар

Взрыв в городе был слышен около полуночи.

Кроме того, в Харькове сообщают также о повторном звуке взрыва, раздавшегося через несколько минут.

Перед тем в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения вражеских ударных дронов типа "Шахед" в направлении города.

Стали известны последствия

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" в городе из-за вражеской атаки с применением ударных дронов.

"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть "прилет" в одном из районов города", - рассказал он.

Мэр добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", - написал он в Telegram.

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в городе есть возгорание двух авто вследствие вражеской атаки дронов.

"Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. На эту минуту обнаружили возгорание двух автомобилей", - сообщил он.

Чиновник добавил, что профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших.

Позже, в 00:37, в ОВА сообщили, что в Харькове по состоянию на данный момент без пострадавших.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей.

"Ликвидация последствий продолжается", - рассказал он.

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в Украине вечером в пятницу, 1 марта, начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Кроме того, позже в командовании Воздушных сил заявили об угрозе баллистики со стороны временно оккупированного Крыма.