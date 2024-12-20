В Харькове был слышен взрыв: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе

Поздно вечером, 20 декабря, в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. Военные предупреждали о вражеском БпЛА в направлении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram Воздушных сил ВСУ и мэра Харькова Игоря Терехова.
Взрыв в городе был слышен примерно в 23:41. Незадолго до этого в ПС предупреждали о дроне в направлении Харькова.
"Внимание! Город Харьков! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", - говорилось в сообщении.
Также через несколько минут после взрыва мэр Харькова сообщил о еще одном прилете в городе, поскольку перед этим часом ранее также фиксировали удар дроном.
"Еще один прилет в Киевском районе. На месте попадания пожар", - написал он в 23:47.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердили удар дроном в Киевском районе Харькова. По состоянию на данный момент без пострадавших.
"Еще один удар вражеским беспилотником - в Солоницевской громаде Харьковского района. Есть пожар в нежилом здании. Без пострадавших", - добавил он.
Тем временем военные предупреждают о еще одном БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.
"В результате вражеского удара в Киевском районе Харькова один человек получил острую реакцию на стресс", - Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию об одном пострадавшем в результате удара "Шахедом".
Он уточнил, что в частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди.
"Соответствующие службы работают на месте", - добавил он.
"Люди из горящего дома спасены. На данную минуту - двое пострадавших", - проинформировал Терехов.
Напомним, этим вечером чуть больше часа назад, был зафиксирован удар "Шахедом" по многоэтажному дому в Харькове. Как уточнили в ОВА, прилет был в Салтовском районе города.
В результате атаки частично были разрушены два этажа, начался пожар. К этому моменту известно о шести пострадавших. Ликвидация последствий продолжается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.