В Харькове был слышен взрыв: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе

Взрыв в городе был слышен примерно в 23:41. Незадолго до этого в ПС предупреждали о дроне в направлении Харькова.

"Внимание! Город Харьков! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", - говорилось в сообщении.

Также через несколько минут после взрыва мэр Харькова сообщил о еще одном прилете в городе, поскольку перед этим часом ранее также фиксировали удар дроном.

"Еще один прилет в Киевском районе. На месте попадания пожар", - написал он в 23:47.

Обновлено в 23:53

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердили удар дроном в Киевском районе Харькова. По состоянию на данный момент без пострадавших.

"Еще один удар вражеским беспилотником - в Солоницевской громаде Харьковского района. Есть пожар в нежилом здании. Без пострадавших", - добавил он.

Тем временем военные предупреждают о еще одном БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.

Обновлено в 00:00

"В результате вражеского удара в Киевском районе Харькова один человек получил острую реакцию на стресс", - Синегубов.

Обновлено в 00:02

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию об одном пострадавшем в результате удара "Шахедом".

Он уточнил, что в частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди.

"Соответствующие службы работают на месте", - добавил он.

Обновлено в 00:13

"Люди из горящего дома спасены. На данную минуту - двое пострадавших", - проинформировал Терехов.