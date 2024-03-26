В Харькове были слышны взрывы. Город атакуют "Шахеды"

Около 00.04 в городе началась воздушная тревога.

Начальник Харьковского военного гарнизона Мельник сообщил, что на территории Харьковской области замечены российские беспилотники.

В 00:23 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", которая следует на Харьков и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 00:42 мэр сообщил, что Харьков находится под ударом вражеских беспилотников. Также были зафиксированы два взрыва в Основянском районе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

В 00:52 сообщалось о третьем взрыве в городе после "Шахеда".

Около 00:56 Воздушные силы написали, что атака "Шахедов" в Харькове продолжается.

В 01:17 раздался четвертый взрыв.

Около 01:22 сообщалось о пятом взрыве.