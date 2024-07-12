В Харькове была слышна серия взрывов

Несколько взрывов в Харькове было слышно около 22:57, а также в 23:01.

При этом местные власти не сообщали о возможных последствиях от взрывов.

Отметим, прежде в харьковских пабликах рассказывали о взрыве, который, вероятно, был за пределами города. Это произошло еще около часа назад.

В командовании Воздушных сил ВСУ еще в 21:53 информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке. Да, военные предупреждали об угрозе авиаударов со стороны российских оккупантов.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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