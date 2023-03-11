Ночью в нескольких районах Одессы могут быть перебои со светом: в чем причина

Ночью, 12 марта, у жителей Одесского района области и Киевского и Малиновского районов Одессы могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики будут переподключать высоковольтное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети .

"Ночью 12 марта энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования. В период с 02:00 до 03:00 возможны непродолжительные перерывы в электроснабжении для части жителей Одесского района, в том числе проживающих в Киевском и Малиновском районах города Одессы", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что эти меры помогут в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Для жителей Суворовского, Приморского районов Одессы, а также для других районов области ограничений в электроснабжении не планируется.