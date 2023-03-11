ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью в нескольких районах Одессы могут быть перебои со светом: в чем причина

Новина українською →
Одесса, Суббота 11 марта 2023 22:25
Ночью в нескольких районах Одессы могут быть перебои со светом: в чем причина Фото: ночью в нескольких районах Одессы могут быть перебои со светом (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью, 12 марта, у жителей Одесского района области и Киевского и Малиновского районов Одессы могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики будут переподключать высоковольтное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

"Ночью 12 марта энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования. В период с 02:00 до 03:00 возможны непродолжительные перерывы в электроснабжении для части жителей Одесского района, в том числе проживающих в Киевском и Малиновском районах города Одессы", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что эти меры помогут в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Для жителей Суворовского, Приморского районов Одессы, а также для других районов области ограничений в электроснабжении не планируется.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во Житомирской области после вражеской атаки удалось подключить всех потребителей к электричеству. Но в регионе используют графики в пиковые часы.

К тому же, в Харькове этой ночью энергетикам тоже удалось заживить 100% потребителей.

В Киеве полностью восстановили электроснабжение, стабилизационные отключения света отменены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации