В Харькове на 9 мая будут искать вражеские диверсионные группы: подробности

"9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия", - говорится в заявлении.

Отмечается, что, кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

"Целью запланированных мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп", - добавил Абдулла.

Граждан призывают иметь с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.