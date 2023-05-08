В Харькове на 9 мая будут искать вражеские диверсионные группы: подробности

Правоохранители планируют на 9 мая ужесточить меры безопасности в Харькове. Во время них будут искать диверсионные группы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.
"9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что, кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.
"Целью запланированных мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп", - добавил Абдулла.
Граждан призывают иметь с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.
Напомним, что правоохранители в Киеве будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война.
В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.
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