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В Харькове на 9 мая будут искать вражеские диверсионные группы: подробности

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители планируют на 9 мая ужесточить меры безопасности в Харькове. Во время них будут искать диверсионные группы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

"9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия", - говорится в заявлении.

Отмечается, что, кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

"Целью запланированных мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп", - добавил Абдулла.

Граждан призывают иметь с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, что правоохранители в Киеве будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война.

В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.

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Служба безопасности Украиныхарков