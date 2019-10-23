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"Харківміськгаз" у Верховному суді виграв справу у "Укртрансгазу" на 6,5 млрд гривень

Новини » Енергетика    23.10.2019 - 19:27
"Харківміськгаз" у Верховному суді виграв справу у "Укртрансгазу" на 6,5 млрд гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Укртрансгаз" намагався перекласти на "Харківміськгаз" відповідальність за спожитий тепловиками газ

АТ "Укртрансгаз" намагався перекласти на АТ "Харківміськгаз" відповідальність за спожитий тепловиками газ на суму 6,5 млрд грн. Але Верховний суд відмовив АТ "Укртрансгаз" у стягненні вказаної суми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Харківміськгазу".

Як зазначається, питання споживання газу виробниками тепла має бути врегульовано між ними та НАК "Нафтогаз України".

Так, Касаційний господарський суд при Верховному суді дійшов висновку, що НАК "Нафтогаз України" має обов’язок постачати газ тепловим компаніям. Цього вимагають розпорядження Кабінету міністрів України щодо початку опалювального сезону.

За висновком суду, відсутність номінацій не звільняла НАК "Нафтогаз України" від обов`язку постачати природний газ виробникам тепла за укладеними між ними договорам постачання природного газу. Тому газ, спожитий виробниками тепла має бути оформлений між споживачем та постачальником. Відповідно, АТ "Укртрансгаз" не має жодних підстав вимагати оплати цих обсягів газу від АТ "Харківміськгаз".

Як повідомляється, раніше Східний апеляційний господарський суд також визнав, що НАК "Нафтогаз України" не мала підстав для припинення поставок палива. Адже на неї покладено обов’язок постачати газ виробникам теплової енергії впродовж всього опалювального сезону. Такий висновок зроблений, виходячи зі змісту постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України та аналогічних рішень Верховного суду.

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Новини України УкртрансгазХарківгаз
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