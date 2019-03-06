"Харківміськгаз" під загрозою збитків через збої в роботі платформи добового балансування

Інформація, яка надходить від "Уртрансгазу", на платформі не має електронного підпису

Информационная платформа суточного балансирования "Укртрансгаза" продолжает работать с многочисленными сбоями и ошибками уже после ее официального запуска 1 марта. Несмотря на то, что во время более 6 месяцев тестирования этой платформы "Харьковгоргаз" неоднократно сообщал об этих недостатках разработчиков из "Укртрансгаза", ошибки до сих пор не устранены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главный недостаток применения информационной платформы суточного балансирования в том, что "Укртрансгаз" меняет алгоритм ее работы без предупреждения. По этому поводу "Харьковгоргаз" неоднократно обращался не только к Оператору ГТС, но также и к НКРЭКУ. Но до сих пор со стороны Оператора ГТС такие сообщения игнорировались. Поэтому все участники рынка природного газа почувствовали не эффективность работы информационной платформы АО "Укртрансгаз". Не решение этих вопросов, ставят под угрозу многих потребителей, которые закреплены за поставщиком и имеют номинацию на соответствующий период, но указанные в форме 9 как на отключение. Именно этого в тестовом режиме не было отработано. На сегодня форма 9 поступает к Оператору ГРМ в разное время, и у нее даты отключения потребителей меняются несколько раз в день. Это создает угрозу для безопасной работы ГРМ и несанкционированного отбора природного газа", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что информация, которая поступает от "Уртрансгаза", на платформе не имеет электронной подписи, что не дает подтверждение ее авторства при обмене, и позволяет корректировки любой датой неизвестными лицами.

По словам пресс-службы, благодаря нормальной системе ежедневного балансирования потребители природного газа могут закрывать свой баланс каждый день, а не ждать завершения месяца, как это происходило раньше. К тому же это упростит обмен информацией и обеспечит точный учет заявленного и отобранного из газотранспортной системы региона природного газа.