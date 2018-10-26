"Харківміськгаз" попередив про наслідки відключення котелень

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"Нафтогаз" письмово буде давати доручення на відключення виробників тепла для потреб населення

НАК "Нафтогаз України" пролобіював право на відключення виробників тепла для потреб населення взимку. Таке право "Нафтогаз" отримає з 1 грудня 2018 року згідно положень Кодексу газотранспортних систем. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгаз".

"Нафтогаз" письмово буде давати доручення на відключення виробників тепла для потреб населення. Наразі ПАТ "Харківміськгаз" транспортує природний газ понад 100 тепловим компаніям міста Харкова, одним з найбільших є КП "Харківські теплові мережі" та ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5".

"Харківміськгаз" негайно інформуватиме місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, спільноту про отримання подібних доручень від НАК "Нафтогаз України" впродовж опалювального періоду. Адже відключення котелень неминуче призведе до техногенної катастрофи та значних матеріальних збитків, які можуть у рази перевищувати саму суму заборгованості.

"Нафтогаз отримав право залишати людей взимку без тепла. А газорозподільна компанія в цій ситуації використовується лише як інструмент для виконання рішень Нафтогаза. Згідно роз’яснень НКРЕКП, ухилення ПАТ "Харківміськгаз" від відключень тепломереж за дорученням Нафтогазу може мати ознаки зловживань монопольним становищем", - зазначив директор комерційний ПАТ "Харківміськгаз" Антон Яворовський

НКРЕКП відхилила вимогу Операторів ГРМ не відключати тепломережі за дорученням НАК "Нафтогаз України" та зобов’язала укласти договори на виконання робіт з припинення газопостачання. Тому якщо протягом 2 днів після отримання доручення НАК "Нафтогаз України"на відключення, теплопостачальні підприємства не врегулюють відносини з державним монополістом, ПАТ "Харківміськгаз" буде змушене розпочати заходи з припинення газопостачання на об’єкти.

В прес-службі підкреслюють, що ПАТ "Харківміськгаз" не продає природний газ та не отримує кошти за нього. Згідно нормативів розподілу коштів за газ на листопад місяць більше 85% отримує НАК "Нафтогаз України". Він же є єдиним оптовим постачальником газу для виробників тепла. З питань своєчасного виділення обсягів газу, тепловим компаніям міста Харкова необхідно звертатись до свого постачальника – НАК "Нафтогаз України".