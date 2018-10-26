"Харьковгоргаз" предупредил о последствиях отключения котельных

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"Нафтогаз" письменно будет давать поручение на отключение производителей тепла для нужд населения

НАК "Нафтогаз Украины" пролоббировал право на отключение производителей тепла для нужд населения зимой. Такое право "Нафтогаз" получит с 1 декабря 2018 года согласно положений Кодекса газотранспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаз".

"Нафтогаз" письменно будет давать поручение на отключение производителей тепла для нужд населения. Сейчас ПАО "Харьковгоргаз" транспортирует природный газ свыше 100 тепловым компаниям города Харькова, одним из крупнейших является КП "Харьковские тепловые сети" и Зао "Харьковская ТЭЦ-5".

"Харьковгоргаз" немедленно информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, сообщество о получении подобных поручений от НАК "Нафтогаз Украины" в течение отопительного периода. Ведь отключение котельных неизбежно приведет к техногенной катастрофе и значительных материальных убытков, которые могут в разы превышать саму сумму задолженности.

"Нафтогаз получил право оставлять людей зимой без тепла. А газораспределительная компания в этой ситуации используется лишь как инструмент для исполнения решений "Нафтогаза". Согласно разъяснений НКРЭКУ, уклонение ПАО "Харьковгоргаз" от отключений теплосетей по поручению Нафтогаза может иметь признаки злоупотребления монопольным положением", - отметил коммерческий директор ПАО "Харьковгоргаз" Антон Яворовский

НКРЭКУ отклонила требование Операторов ГРС не отключать теплосети по поручению НАК "Нафтогаз Украины" и обязал заключить договоры на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Поэтому если в течение 2 дней после получения поручения "Нафтогаза"на отключение, теплоснабжающие предприятия не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Харьковгоргаз" будет вынуждено предпринять меры по прекращению газоснабжения на объекты.

В пресс-службе подчеркивают, что ПАО "Харьковгоргаз" не продает природный газ и не получает средства за него. Согласно нормативов распределения средств за газ на ноябрь месяц более 85% получает НАК. Он же является единственным оптовым поставщиком газа для производителей тепла. По вопросам своевременного выделения объемов газа, тепловым компаниям города Харькова необходимо обращаться поставщика – НАК "Нафтогаз Украины".