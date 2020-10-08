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"Харківміськгаз" направить боржникам 70 тисяч досудових попереджень

Автор: Марія Тарариєва

На території ліцензійної діяльності АТ "Харківміськгаз" більше 12% споживачів газу не сплатили за доставку газу в вересні. Фахівці компанії готують для боржників 70 тисяч досудових попереджень. Після завершення карантину наявність заборгованості може стати причиною відключення від системи газопостачання.

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Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Після обмеження послуг з розподілу газу наявний борг може бути примусово стягнений в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачу газу, окрім суми заборгованості, доведеться сплатити також судовий збір. Таким чином, сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з доставки газу.

"Хочеться ще раз звернутись до усіх споживачів газу і закликати їх у цей непростий для всієї країни час відповідально дотримуватись платіжної дисципліни. Ваша своєчасна оплата послуг з розподілу газу – це, насамперед, кошти на вашу ж безпеку та комфорт у сезон низьких температур. А також це підтримка надійної роботи фахівців аварійно-диспетчерської служби, які працюють в умовах підвищеної небезпеки 24 години на добу, без вихідних і свят, реагують в середньому на 50 викликів щодня, виїжджають у найвіддаленіші куточки міста, щоб допомогти споживачам газу та вберегти їх від аварійних загроз" - наголошує начальник відділу з продажів АТ "Харківміськгаз" Яна Карвєшкіна.

АТ "Харківміськгаз" дякує всім, хто платить своєчасно, та особливо – клієнтам, які вже заплатили за розподіл до кінця року.

"Таким чином вони зменшили фінансове навантаження для себе у майбутньому опалювальному періоді, а для компанії забезпечили стабільні надходження за тарифом. Нагадаємо, сплати за тарифом призначені для утримання, обслуговування, ремонтів газорозподільних мереж, заміни обладнання. Навіть в період карантину, "Харківміськгаз" продовжує безупинно працювати для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу споживачам", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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