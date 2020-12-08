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"Харківміськгаз": з початку року виявлено 140 втручань у роботу лічильників

Автор: Марія Тарариєва

З початку року представниками ДП "Укрметртестстандарт" та АТ "Харківміськгаз" було проведено перевірку 8300 лічильників природного газу. Також проведено 1300 експертиз лічильників. В результаті виявлено 139 втручань в роботу приладів обліку з боку споживачів.

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Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Найбільш поширеними способами втручання в роботу лічильників є зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових коліс, установки вбудованих магнітів, тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією. У ній беруть участь представники державного підприємства по стандартизації і метрології "Укрметртестстандарт". Також на експертизу обов'язково запрошується власник лічильника газу.

Якщо експертиза підтвердила факт втручання у роботу лічильника, споживачеві нараховуються до оплати вартість послуг з експертизи лічильника і збитки за несанкціоноване використання газу. А якщо експертиза спростовує втручання споживача в газовий лічильник, кошти для оплати споживачеві не нараховуються.

"Нагадуємо, що будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими лічильниками можуть стати причиною витоків газу тягне за собою загрозу життя", - йдеться в повідомленні.

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