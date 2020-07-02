"Харківміськгаз": фінансування робіт з безпеки мереж залишається недостатнім

Газова труба (УНІАН)

На роботи з безпеки мереж в тарифі для "Харківміськгазу" передбачено 6,8 коп. на місяць на 1 м

Фінансування робіт АТ "Харківміськгаз" з безпеки мереж залишається на рівні, нижчому за необхідний. В діючому тарифі на розподіл для компанії для безпеки мереж передбачено 6,8 коп. на місяць на 1 м газопроводів.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Зазначається, що мова йде про витрати для безпеки газорозподільчих мереж:

6 коп. ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них;

0,8 коп. електроенергія для станцій електрохімзахисту, іншого обладнання.

"Рівень газифікації Харкова - близько 90%. Він стартував у місті з 50-тих років, деяким мережам під пів століття. У таких умовах обслуговування зношених трубопроводів потребує особливої уваги. Тим більш що у Харкові зменшилося споживання газу у порівнянні з попередніми десятиліттями, а в мережі так само працюють надпотужні газопроводи тисячного діаметру",- говорить Яна Шувалова, технічний директор АТ "Харківміськгаз".

За словами прес-служби, в таких умовах для їх модернізації необхідні інвестиції на рівні 61,4 млн гривень на рік, що дозволить не тільки підвищити рівень безпеки газопостачання, а й зробити систему набагато ефективнішою і дешевшою в обслуговуванні.

"З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" прийняла 5,2 тисяч заявок, з них 3,7 тисяч - про витоки газу. Аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. У газовій компанії функціонують одночасно 12 бригад, протягом доби", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева