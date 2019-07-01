"Харківміськгаз": в 2019 році в ЦОК звернулося понад 140 тис. споживачів

За минулий рік в Цетр обслуговування клієнтів звернулося 144 тис. споживачів природного газу Харкова. Це на 10% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Найчастіша причина звернень до ЦОК - це звірка даних і роз'яснення по особовому рахунку (близько 21 тис. звернень). На другому місці - перерахунок обсягів спожитого природного газу (12 тис. звернень), майже 50 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, 15 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури встановлення, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників.

Передати показання лічильника, дізнатися історію платежів, задати питання можна через Особистий кабінет чат-бот 7104ua в Viber, мобільні додатки 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для користувачів Apple або зателефонувати до Контакт-центру.

У прес-службі відзначили, що в ЦОК працюють 6 високопрофесійних менеджерів і 18 провідних фахівців, які надають клієнтам компанії професійну консультацію і допомогу в питаннях, пов'язаних з газопостачанням. Він працює з якісно новим стандартам, має зручну транспортну розв'язку і розрахований на максимально комфортне обслуговування клієнтів.

"Щодня фахівці центру надають нашим клієнтам роз'яснення з постачання та розподілу природного газу. В залі центру створені максимально комфортні умови. Наша основна мета - відкриття додаткових центрів обслуговування клієнтів, відсутність черг і швидке вирішення питань, допомогу нашим клієнтам", - зазначила начальник управління клієнтського центру АТ "Харківміськгаз" Світлана Андрєєва.

У поточному році кількість звернень до ЦОК склало 67 тис. З моменту відкриття Центру в січні 2017 року кількість звернень становить понад 350 тис. На сьогодні це один з найбільших Центрів обслуговування клієнтів в Україні.