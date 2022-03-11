"Харківгаз" відновив роботу магістрального газопроводу високого тиску в Ізюмі

Аварійники газової служби "Харківгазу" в Ізюмі під ворожими обстрілами відновили роботу магістрального газопроводу високого тиску, який належить Оператору ГТС. Ремонт в бойових умовах був проведений на прохання Оператора ГТС.

"Вся інфраструктура Ізюму знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів. Через повітряні та артналіти фахівці "Харківгазу" не можуть відремонтувати чисельні пориви газових мереж міста та пустити газ до домівок ізюмців. Масштаби руйнувань вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливо лише після припинення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Массовані нічні обстріли ворога призвели до пошкодження газопроводів у Харкові. За останні дні більше 25 тисяч сімей харків’ян залишились без газу. Через пошкодження газопроводу високого тиску у приміській зоні без газу залишилось ще більше 210 приватних будинків.

Працівники аварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" постійно ведуть ремонти та відновлюють газопостачання до помешкань харків’ян. На ранок 11 березня газовики відновили газопостачання до 200 квартир з автономним опаленням.

Також у прес-службі зазначили, що аварійні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання до більше 1 500 домівок у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській та Запорізькій областях.