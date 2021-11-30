"Харківгаз": порушникам нараховано 10,5 млн гривень за несанкціоноване використання газу
Протягом 2021 року АТ "Харківгаз" призупинило понад тисячу випадків несанкціонованого використання газу споживачами. Порушникам нараховано до оплати понад 10 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".
"Нарахування споживачеві обсягів несанкціоновано-використаного газу проводиться відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. Середній обсяг нарахувань при виявленні несанкціонованого газопроводу перевищує 150 тисяч гривень, при втручанні в роботу газового лічильника – близько 70 тисяч гривень. При несанкціонованому відновленні газопостачання порушник оплачує обсяги газу, що нараховуються з моменту відключення, за номінальною потужністю газового обладнання в будинку", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що при відмові в доступі представникам Оператора ГРМ для припинення розподілу (доставки) газу домоволодіння відключається від газорозподільних мереж механічним шляхом. Вартість припинення і відновлення газопостачання, усунення виявлених порушень проводиться за рахунок споживача-порушника.
"Цього року фахівці АТ "Харківгаз" своєчасно запобігли аварійним ситуаціям, пов'язаним з витоками газу через несанкціоноване підключення газу в населених пунктах Харківського, Чугуївського районів. Але в деяких випадках крадіжка газу стає причиною трагедії", - йдеться в повідомленні.